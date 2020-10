David Guetta staat inmiddels langer dan welke artiest dan ook genoteerd in de Nederlandse Top 40, deelde Eva Jinek de producer en dj maandag mee in de talkshow Jinek. Met in totaal 629 weken, omgerekend meer dan twaalf jaar, verslaat de Fransman onder meer Rihanna, The Rolling Stones, Armin van Buuren en Madonna.

"Waanzinnig, dankjewel", reageerde Guetta nadat presentatrice Eva Jinek hem een trofee overhandigde. "Ik ga deze houden. Het maakt me erg trots."

"En veel liefde voor de mensen in Nederland", vervolgde Guetta - bekend van onder meer Titanium, 2U en Dangerous - zijn dankwoord. "Ik heb veel Nederlandse vrienden. Mijn Nederlandse productiepartner is een genie op de piano en ik ben bevriend met Afrojack en Martin Garrix."

Daardoor vindt Guetta zijn pas verworven titel nog bijzonderder, vertelt hij aan Jinek. "Dat ik dit mag ontvangen in het land van de dancemuziek, raakt mij nog meer."

In de talkshow liet Guetta verder weten dat hij verwacht dat 2021 "het grootste feestjaar in de geschiedenis van de planeet" wordt, omdat iedereen wil feesten zodra dat weer mogelijk is. "Door zo te denken, blijf ik me goed voelen. Ik ben een positieve persoon en voorlopig fleur ik me hiermee op."

De dj is momenteel in Amsterdam voor het Amsterdam Dance Event. Hoewel dat er dit jaar anders uitziet dan andere jaren, worden er wel cursussen en lezingen gegeven. Guetta is op vrijdag 23 oktober te zien in The Evolution of Our Sounds, het slotevenement van het festival. Hier gaat hij met Timbaland en Garrix in gesprek over de productie van dancemuziek.