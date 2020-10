Filmcomponist Hans Zimmer heeft zijn concerttournee door Europa vanwege de coronacrisis met een jaar verplaatst naar 2022, meldt hij maandag op Twitter.

"Hoe graag ik volgend jaar ook door Europa zou willen toeren, we hebben de moeilijke beslissing genomen om de tournee uit te stellen tot 2022", schrijft de componist. "Dit is de enige manier om jullie en onszelf een veilige liveshow te bieden."

Zimmer, die onder meer de soundtrack van The Lion King en de Pirates of the Caribbean-filmserie maakte, zou aanvankelijk op 27 en 28 februari 2021 in de Amsterdamse Ziggo Dome optreden. Deze shows zijn verplaatst naar 27 en 28 maart 2022.

Reeds gekochte tickets blijven geldig.