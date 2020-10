Het postume album van Ennio Morricone is vrijdagochtend aangekondigd door zijn voormalig label Decca Records. Het album zal zeven niet eerder uitgebrachte nummers van de Italiaanse filmcomponist bevatten, meldt Variety.

Op 6 november wordt het album Morricone Segreto (in het Engels: Secret Morricone) uitgebracht, een paar dagen voordat Morricone 92 zou zijn geworden. Het album zal zowel op cd als op vinyl uitkomen.

Volgens Variety zal album bestaan uit een collectie van nummers waarin vooral een wat experimentelere stijl van Morricone naar voren zal komen. De composities zullen bestaan uit "fuzzgitaren en duistere synths, van een componist die altijd voorop liep en zijn stijl op geheel eigen wijze dicteerde."

Morricone overleed in juli op 91-jarige leeftijd en sindsdien is er geen muziek van hem meer uitgebracht. De componist is het bekendst van zijn muziek voor de western The Good, the Bad and the Ugly (1986). In 2016 won hij een Oscar met zijn muziek voor Quentin Tarantino's The Hateful Eight, tevens de laatste film waarvoor hij muziek heeft gemaakt.