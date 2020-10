Onder anderen Maan, Miss Montreal, VanVelzen en Trijntje Oosterhuis staan op woensdag 28 oktober in Rotterdam Ahoy voor het Concert van hoop. De artiesten brengen verzoeknummers ten gehore en de optredens worden afgewisseld met "hoopvolle verhalen", laat de organiserende omroep EO vrijdag weten.

De artiesten worden begeleid door het Metropole Orkest. Mensen kunnen via de website van de EO liedjes insturen die hun steun bieden in deze tijd.

"Ik zie om mij heen dat mensen soms de moed beginnen te verliezen. Dat begrijp ik goed: banen staan op de tocht, familieleden worden ziek, veel mensen ervaren eenzaamheid en hoelang het gaat duren, weten we allemaal niet", zegt Bert van Leeuwen, die het concert presenteert. "Met dit concert willen we heel Nederland perspectief bieden, want met elkaar komen we ook hier doorheen."

"Muziek kan je door tijden heen slepen waarin het even niet meezit. Ik hoop dat we met dit concert mensen een beetje hoop kunnen geven in deze tijd", voegt Maan toe.

Later worden meer deelnemende artiesten bekendgemaakt. Het concert wordt op 28 oktober live uitgezonden door de EO op NPO1 en begint om 20.30 uur.