Rob Dekay stelt zich met zijn nieuwe album Aangenaam voor aan iedereen die nog niet bekend was met zijn muziek, maar wel met hem. De muzikant bleek begin dit jaar de mol te zijn in Wie is de Mol? en hoopt dat mensen hem nu beter leren kennen.

Dat het album uitkomt op een moment dat hij het niet live kan spelen voor een publiek is zuur, zegt hij in gesprek met NU.nl. "Mag je eindelijk in de Eredivisie meespelen, wordt er niet gespeeld. Maar ik sta klaar en blijf optimistisch."

"Het voelt ook een beetje als een cirkel: het grote moment dat uitkwam dat ik de mol was, sloten alle deuren van de horeca vanwege corona. Nu komt mijn album uit en zitten we weer in dezelfde situatie", aldus de 33-jarige zanger.

"Natuurlijk zakt mij het lood wel eens in de schoenen. Ik heb hier keihard voor gewerkt en we waren net weer een beetje aan het optreden. Dat geeft je zoveel energie, voor mensen staan. Maar goed, nu merk ik hoe je via sociale media ook heel fijn contact kan hebben met liefhebbers."

Persoonlijke verhalen in muziek

Het nieuwe album is compleet zijn eigen werk en in de liedjes zingt hij over zichzelf en de dingen die hij meemaakt. Zo refereert hij in Aangenaam aan zijn tweelingbroer, met wie hij een speciale band heeft. En in Laat Los zingt hij over de recente breuk met zijn vriendin.

Een persoonlijke tekst is aanvankelijk als een dagboek, maar omdat Dekay die gedachtegangen ook deelt met een groot publiek, vindt hij het belangrijk het eerst te laten horen aan de mensen over wie hij zingt.

"Bij m'n broer was dat niet zo moeilijk, maar ja, in andere gevallen wel. Dan laat ik het toch horen, ook al is het ingewikkeld. En ik denk dat je het wel weet: als je met een artiest of een kunstenaar gaat, weet je dat je de inspiratie kan zijn voor werk. Drie van de vier keer is dat heel leuk en die ene keer is het pijnlijk."

Samenwerkingen met Lohues en Meeuwis

Hoewel Dekay het belangrijk vond zo veel mogelijk zelf te doen voor dit album, werkt hij ook samen met artiesten naar wie hij zelf al jaren graag luistert. Daniël Lohues, Guus Meeuwis en Diggy Dex werkten mee en Ilse DeLange is zelfs te horen op Je hoeft het niet alleen te doen.

Veel van die samenwerkingen en liedjes kwamen al tot stand toen de artiesten nog druk waren met optreden. "Dus dat Ilse echt tijd voor mij heeft kunnen maken in haar drukke agenda is wel heel bijzonder. Dat zij de tweede stem doet daar is heel gaaf. Het klopt zo in dat nummer."

Duetten of andere stemmen hoor je niet op het album en dat heeft een reden: Dekay wilde dit album echt zelf doen en heeft al een idee voor een volgend album. "Dan wil ik juist dat alles een samenwerking is, dan kan ik weer een hele andere kant van mezelf laten zien."