Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Justin Bieber & Benny Blanco - Lonely

Voor Justin Bieber is 2020 een zeer productief jaar. De zanger bracht in februari zijn eerste album in ruim vier jaar tijd (Changes) uit, en daar liet hij het niet bij. Niet lang daarna volgden de singles Stuck With U met Ariana Grande en Holy met Chance The Rapper. Zijn nieuwe single heet Lonely en is geschreven door de Canadese popster zelf, Benny Blanco en Finneas, de broer van Billie Eilish. Op de pianoballad zingt Bieber hoe eenzaam het kan voelen om op jonge leeftijd door te breken en weinig privéleven over te houden.

Beluister het nummer hier

Lana Del Rey - Let Me Love You Like A Woman

Lana Del Rey maakte in 2019 een van de meest door recensenten bejubelde albums van het jaar met haar Norman Fucking Rockwell. De zangeres kondigde aan dat de opvolger, Chemtrails Over The Country Club, op 5 september zou verschijnen, maar die datum werd niet gehaald. Wanneer de plaat wel verschijnt is nog niet duidelijk, maar de eerste single is inmiddels een feit. Het nummer Let Me Love You Like A Woman schreef ze samen met Jack Antonoff, met wie ze ook het merendeel van haar vorige plaat maakte. Op het nummer zingt Del Rey dat ze Los Angeles wil verruilen voor een klein dorp, maar alleen als haar geliefde met haar mee gaat.

Beluister het nummer hier

Snelle & Ronnie Flex - In De Schuur

Snelle wist de afgelopen jaren al flink wat grote namen uit de Nederlandse muziekindustrie te strikken voor samenwerkingen. Zo nam hij nummers op met Marco Borsato, Davina Michelle, Kraantje Pappie en Frenna. Zijn nieuwe single In De Schuur is wederom een samenwerking, ditmaal met Ronnie Flex. Snelle is zelf een groot fan van het nummer. "Dit is de song die ik zelf het meest gedraaid heb uit de map met demo's van het afgelopen jaar", vertelt hij op Instagram.

Beluister het nummer hier

Demi Lovato - Commander In Chief

Bieber is niet de enige die deze week een lied uitbrengt dat mede geschreven werd door Finneas. Ook Demi Lovato riep zijn hulp in, voor haar single Commander In Chief. Op de politiek getinte ballad richt Lovato zich tot de Amerikaanse president Donald Trump. Ze verwijst in de songtekst naar zijn reactie op de Black Lives Matter-protesten als gevolg van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. De zangeres liet eerder al in een reactie op Instagram weten dat het haar niets kan schelen als ze fans kwijtraakt door dit nummer.

Beluister het nummer hier

Lucas & Steve - I Want It All

Lucas & Steve zijn al sinds 2016 een begrip in de Nederlandse dancewereld, maar brachten nog niet eerder een album op de markt. Daar is nu verandering in gekomen met Letters To Remember. De zestien nummers tellende plaat bevat onder meer een samenwerking met zangeres Kiesza, die in 2014 een wereldhit scoorde met Hideaway. Ook de nieuwe singles Another Life en I Want It All zijn op de plaat te vinden.

Beluister het nummer hier