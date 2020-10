De organisatoren van het liefdadigheidsconcert van The Chainsmokers, dat afgelopen zomer plaatsvond, hebben een boete gekregen van 20.000 dollar (zo'n 17.000 euro). Dat maakte de gouverneur van New York, Andrew Cuomo, woensdag bekend, schrijft Billboard.

Volgens de autoriteiten in New York hielden de bezoekers van het concert zich niet aan de coronamaatregelen.

Het evenement was coronaproof opgezet als drive-in, met afgezette plekken per auto, waarin maximaal zes personen mochten zitten. Op foto's en video's was echter te zien dat veel bezoekers hun auto verlieten en zich zonder mondkapjes voor het podium verzamelden.

De opbrengst van het benefiet van het dj-duo, waarvan de duurste VIP-kaarten 25.000 dollar kostten, ging naar drie organisaties die zich inzetten voor kinderen in de staat New York.