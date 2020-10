Ariana Grande brengt deze maand haar zesde album uit, laat de zangeres weten op Twitter.

"Ik kan niet wachten om jullie deze maand mijn album te geven", schrijft ze in het bericht. De titel van het album is vooralsnog onbekend.

In maart vertelde de zangeres nog dat haar fans voorlopig geen nieuw album hoefden te verwachten. Hoewel ze zich geïnspireerd voelde door de rust die de lockdown haar bracht, stond haar hoofd niet naar het uitbrengen van nieuwe muziek.

"Er is niks om over te vertellen, er komt geen album uit", zei ze toen in een gesprek met presentator Zane Lowe voor Apple Music.

Grandes laatste album, getiteld Thank U, Next, verscheen in maart 2019.