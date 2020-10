Snelle organiseert vrijdag een online verrassingsconcert voor iedereen die een kaartje had gekocht voor een van zijn concerten, meldt de rapper op Instagram.

Snelle zou oorspronkelijk op 15, 16 en 17 oktober in de AFAS Live in Amsterdam optreden met de band Lieve Jongens. Vanwege de coronacrisis zijn deze concerten verplaatst naar 2021.

"We wilden rond de oorspronkelijke datum toch iets leuks doen, gewoon een kleinigheidje", zegt de artiest in zijn Instagram Stories. "We hebben een paar liedjes uitgekozen, een paar mensen uitgenodigd en ik weet zeker dat het heel erg leuk gaat worden."

Kaarthouders krijgen via de mail een link die toegang biedt tot een livestream. Het concert wordt vanaf 20.00 uur uitgezonden vanuit een lege AFAS Live.