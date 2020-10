Zangeres Ruth Jacott heeft besloten haar single Bier en Wijn een week na de release in te trekken. De zangeres vindt het nummer na de dinsdag aangekondigde coronamaatregelen "niet meer gepast", zo laat haar platenlabel Toekomst Music woensdag weten.

De zangeres wilde toen het coronavirus meer onder controle leek graag een positief lied uitbrengen. Kort voor de release verslechterde de situatie echter snel.

Na de persconferentie van dinsdag is besloten om Bier en Wijn in te trekken. "In een tijd waarin velen getroffen en gedupeerd zijn door COVID-19 en de maatregelen daaromtrent, voelt deze single niet gepast", aldus de zangeres.

De single en video worden opnieuw uitgebracht als de vooruitzichten rooskleuriger zijn "en er ook écht iets te vieren valt".