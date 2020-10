Stevie Wonder vertrekt bij platenmaatschappij Motown, zo maakt de zeventigjarige muzikant dinsdag bekend op een online persconferentie. De artiest gaat zijn eigen label oprichten: So What the Fuss Records.

So What the Fuss Records zal, net als Motown, tot de Universal Music Group behoren. Over de naam vertelt Wonder dat hij zich heeft laten inspireren door het nummer So What the Fuss uit 2005, van zijn 23e album A Time to Love.

Op de persconferentie bracht de muzikant ook twee nieuwe nummers uit: Can't Put It In The Hands Of Fate, waaraan ook Rapsody, Cordae, Chika en Busta Rhymes meewerkten, en Where Is Our Love Song, dat hij maakte met Gary Clark jr. De opbrengst van de nummers gaat naar de voedselbankorganisatie Feeding America.

Het is voor het eerst sinds 1961 dat Wonder zonder Motown nummers uitbrengt. In 1961 haalde muzieklegende Berry Gordy de toen elfjarige Wonder naar Tamla-Motown. Sindsdien heeft de zanger, die onder meer bekend is van nummers als Superstition, I Wish en Isn’t She Lovely, alleen al in de Verenigde Staten 28 top 10-hits uitgebracht.