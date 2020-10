Twee weken geleden kreeg poppodium Melkweg nog te horen dat meer dan dertig bezoekers mochten worden toegelaten, dinsdag werd tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat deze beslissing is teruggedraaid. "Dat is jammer, maar het moet", zegt interim-directeur Frans Vreeke tegen NU.nl. In de komende maanden zal het Amsterdamse poppodium zich richten op talentontwikkeling en scholing. "Daar hebben we nu de tijd voor."

"Ons kleine vreugdesprongetje was van korte duur", vertelt Vreeke. "Dat is heel vervelend, laat ik daarmee beginnen. We waren heel blij dat we in ieder geval honderd mensen naar binnen mochten laten en er was best een groot aantal serieuze artiesten dat voor zo'n gezelschap wilde optreden."

De interim-directeur vervolgt: "Ook konden we met dat aantal bezoekers behoorlijk wat seated shows laten plaatsvinden tijdens Amsterdam Dance Event. Maar dat moeten we nu allemaal afschalen en ik denk dat een heel groot deel gaat uitvallen. Dat is ontzettend jammer. Maar het moet."

'Hard werken is niet erg, als het maar ergens toe leidt'

Vreeke vindt het vooral vervelend voor de medewerkers van de Melkweg. "Het vervelende van de afgelopen maanden is dat we heel veel shows hebben moeten verzetten. Daarna moesten we de optredens nog eens verzetten. De derde keer moet je besluiten dat je een optreden dan misschien maar moet annuleren. Dus je zit drie of vier keer werk te doen voor een show die uiteindelijk niet doorgaat. Dat is voor de medewerkers ook wel frustrerend." Hard werken is volgens Vreeke helemaal niet erg, "als het maar resultaat oplevert en ergens toe leidt".

Maar "net als aan het begin van de crisis" zal de Melkweg volgens Vreeke doen wat mogelijk is: "Om het moreel hoog te houden en er - met behulp van de steunmaatregelen waar ik heel blij mee ben - voor te zorgen dat we de mensen die bij ons in vaste dienst zijn kunnen doorbetalen. Daar richten we ons maar op. En we gaan door met concerten organiseren, maar dan dus voor dertig man."

Tijd voor talentontwikkeling en scholing

Hierbij wordt meer aandacht besteed aan talentontwikkeling. "We gaan beginnende artiesten de mogelijkheid geven een of meerdere dagen bij ons in de zaal te repeteren met onze apparatuur en onze technici." Aan het einde van de rit kunnen de muzikanten een concert voor hun familie en vrienden geven. "Dat is ontzettend leerzaam voor ze."

Ook zet de Melkweg een scholingsprogramma voor de medewerkers op, zodat ze zichzelf kunnen ontwikkelen in de tijd dat ze minder kunnen werken. Personeel dat in een andere bedrijfstak aan de slag wil, kan een cursus oriëntatie op de arbeidsmarkt volgen. Ook worden een cursus projectmanagement, een cursus "Excel voor beginners" en meer vakgerichte cursussen aangeboden.

"Dat we de organisatie als geheel daarmee sterker kunnen maken, is natuurlijk mooi meegenomen", zegt Vreeke. "Dit is iets waar we in normale tijden weinig tijd voor hebben. Meestal werken we van productie naar productie en dan is er geen tijd om eens een dag of een aantal dagen aan trainingen te besteden. Die ruimte is er nu wel, dus daar gaan we op inzetten de komende maanden."