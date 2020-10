Ziggo Dome-directeur Danny Damman voorspelt dat het voor concertzalen de komende tijd erg lastig wordt om te overleven, vertelt hij in een reactie op de persconferentie van dinsdag aan NU.nl. "We snappen als branche dat de gezondheid belangrijker is, maar als we kijken naar onze eigen situatie, dan wordt het heel lastig. Die knock-out voor de industrie komt steeds dichterbij."

"Maximaal dertig personen binnen betekent in de praktijk gewoon sluiten. Je schrikt van de maatregelen, maar toch hadden we het ergens verwacht", vertelt Damman. "Dit is een maatregel die we met pijn in ons hart moeten accepteren."

Volgens Damman heeft de hele industrie begrip voor de maatregelen, maar wordt het financieel steeds lastiger. "Voor dertig mensen de deuren openen is financieel niet haalbaar, en de kosten gaan ondertussen door. De personeelskosten kunnen we dekken met de NOW-regeling, maar de overige kosten voor bijvoorbeeld de huur gaan wel gewoon door."

De directeur zegt dat de bodem van de portemonnee zonder extra financiële steun steeds meer in zicht komt. Eerdere gesprekken met de gemeente Amsterdam over een ontheffing van het maximumaantal personen liepen al spaak, doordat dit zou mogen gelden voor maximaal 250 personen. Op een capaciteit van ruim zeventienduizend is dat volgens hem niet haalbaar.

Kabinet maakt geen uitzonderingen

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) benadrukten dinsdag dat deze keer geen uitzonderingen zullen worden gemaakt. "Het is onhaalbaar voor iedere zaal: groot of klein. We hoopten eerst nog dat er per locatie criteria zouden komen, bijvoorbeeld op basis van ventilatie, plaats in de regio en aantal vierkante meters, maar dat gaat niet meer door", aldus Damman.

De routekaart die dinsdag door het kabinet werd aangekondigd, geeft de Ziggo Dome-directeur weinig reden tot optimisme. Het niveau 'waakzaam' zou de sector enig zicht op verbetering bezorgen, maar de huidige besmettingscijfers liggen voor dat niveau nog veel te hoog.

Over de voor volgende maand geplande concerten, waaronder die van Danny Vera, wilde de directeur nog geen uitspraken doen. "Over twee weken staat er een evaluatiemoment ingepland en Vera's concerten vallen nog buiten de vier weken waarvoor de maatregelen nu gaan gelden. We willen dit over een paar weken gaan bekijken."