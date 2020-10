Leden van Kytopia, het voormalige collectief rondom Colin Benders (Kyteman), hebben in de Werkspoorfabriek in Utrecht een nieuw onderkomen gevonden voor het maken van muziek, laat de gemeente Utrecht dinsdag in een brief weten.

Aan het begin van het jaar slaagde het collectief Kytopia, dat uit bands en dj's bestond, er niet in een nieuwe ruimte te vinden die voor alle leden betaalbaar was. Dat was voor Benders reden genoeg het collectief na tien jaar op te heffen.

Met behulp van een betaalbare basishuur, een eigen investering, een lening uit het borgstellingsfonds voor creatieve broedplaatsen en een eenmalige bijdrage van de gemeente worden nu echter vier studio's gerealiseerd voor Benders en vier andere muzikanten.

"We zien dit als een mooie eerste stap en het zou mooi zijn als we op deze manier ervaring kunnen opdoen met het realiseren van ruimte voor muzikanten in de stad. We onderzoeken graag hoe we investeringsruimte kunnen vinden, zodat we dit verder kunnen uitbouwen waardoor meer partijen geholpen zouden kunnen worden", schrijft de gemeente.

Kytopia zat tot 2014 in een groot complex aan de Utrechtse Zeedijk. Daarna verhuisde het collectief naar Tivoli Oudegracht en vervolgens naar Den Dolder. Of Kytopia na de realisatie van de studio's een vervolg krijgt, is niet bekend.