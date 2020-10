De Toppers hebben besloten om hun kerstconcerten te annuleren, zo maken Gerard Joling, René Froger, Jeroen van der Boom en Jan Smit maandag bekend via Instagram. Door de huidige situatie omtrent het coronavirus is het niet mogelijk om de concerten door te laten gaan in Rotterdam Ahoy.

"Gezien alle ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus, de onzekerheid en de steeds weer wisselende maatregelen, is het voor ons op dit moment niet mogelijk hét meezingfeest van verbroedering, met het typische warme kerst- en familiegevoel, te organiseren en produceren op de wijze die jullie van ons gewend zijn en mogen verwachten", schrijft Froger.

De concerten zullen nu een jaar later plaatsvinden: op 22, 23, 24 en 26 december 2021. "Wij zouden het heerlijk vinden om volgend jaar tijdens het winterse Toppers-feest samen met jullie weer mee te kunnen zingen en swingen op de allergrootste kersthits uit heden en verleden en andere meezingknallers", benadrukt de 59-jarige zanger.

Tickets die al gekochten waren voor het concert, blijven geldig en kunnen volgend jaar worden ingewisseld.