De Belgische singer-songwriter Milow, die momenteel te zien is in het dertiende seizoen van Beste Zangers, denkt dat de emoties in het programma zo hoog oplopen, omdat er veel persoonlijke gesprekken worden gevoerd. In gesprek met NU.nl vertelt de zanger dat deze conversaties ook plaatsvinden als de camera's niet lopen.

"Ik weet dat mensen die niet zo van het programma houden zeggen dat er te veel in gehuild wordt, maar ik kan enkel zeggen dat ik het mooi vind hoe mensen op muziek kunnen reageren. De een ervaart het in stilte en de ander is zichtbaar ontroerd. Als ik zie dat iemand geraakt is, leef ik me daardoor nog meer in", aldus Milow, bekend van hits als You Don't Know, Ayo Technology en You And Me (In My Pocket).

"Je moet de emoties ook in context zien. Als groep artiesten leer je elkaar goed kennen en voel je je veilig bij elkaar. Iedereen deelt veel persoonlijke verhalen en dat gebeurt echt niet alleen als de camera's lopen. Je bent openhartig naar elkaar en dan laat je makkelijker je emoties zien."

'Dat je niet alle artiesten kent, is deel van de uitdaging'

Voor Milow is het niet de eerste keer dat hij andermans nummers op televisie vertolkt. De Vlaming deed ook al mee aan de Belgische (Liefde voor Muziek) en de Duitse (Sing meinen Song) versie van het programma.

"Het toeval wil dat alle drie de programma's in 2019 zijn opgenomen. In het begin van het jaar reisde ik af naar Spanje en Zuid-Afrika voor de Belgische en Duitse versies. Daarna mocht ik nog eens naar Ibiza voor Beste Zangers. Ik had me zeer geamuseerd bij de eerste twee, dus toen ik ook voor de Nederlandse show werd gevraagd, voelde het zeker niet alsof het nieuwe er al vanaf was, maar juist dat het naar meer smaakte. Ik was op een punt in mijn carrière, waarbij ik nieuwe dingen wilde proberen en daar is het format bij uitstek geschikt voor. Ik moest bijvoorbeeld echt uit mijn comfortzone om eens niet in het Engels te zingen."

“Ook in Beste Zangers waren er enkele artiesten die ik niet zo goed kende, maar dat is ook deel van de uitdaging. Je luistert met frisse oren naar hun muziek.”

De 39-jarige zanger legt uit dat elke groep artiesten weer voor een andere dynamiek en beleving zorgt. "Ook de avonden waarop het om mijn muziek draaide waren driemaal heel anders, omdat de artiesten amper dezelfde liedjes hadden gekozen. Het was echt een verrassingsfeestje."

Hij geeft toe dat de Duitse versie de meeste voorbereiding vergde, omdat hij in drie maanden Duits moest leren en niet bekend was met de meeste artiesten. "Ook in Beste Zangers waren er enkele artiesten die ik niet zo goed kende, maar dat is ook deel van de uitdaging. Je luistert met frisse oren naar hun muziek. Je weet bijvoorbeeld niet welk lied een hit was en beoordeelt de nummers op muzikaliteit in plaats van commercieel succes."

'Voor cover van Stef Bos meest zenuwachtig'

Milow zegt misschien wel het meest van Beste Zangers te hebben genoten, omdat hij wist wat hem te wachten stond en er geen taalbarrière was. "Er komen bij dit soort programma's echt wel zenuwen aan te pas, omdat je zo'n nummer voor het eerst live speelt voor televisie, vaak voor de artiest die het nummer geschreven heeft, en geen energie van een publiek hebt om je aan op te laden. Omdat het de derde keer was dat ik het deed, wist ik wat er kwam. Bij Beste Zangers voelde ik me ook meteen goed bij de groep van artiesten. Er heerste een goede sfeer en ik heb er bijzonder mooie herinneringen aan overgehouden."

Milow hield bijzonder mooie herinneringen over aan zijn Beste Zangers-deelname. (Foto: Rachel Schraven)

Voor zijn versie van Is Dit Nu Later van Stef Bos was de Belg het meest zenuwachtig. "Ik probeer altijd een nieuwe dimensie te geven aan covers, zodat het geen karaoke wordt. Bij het nummer van Stef was ik op de dag zelf in de badkamer nog aan het aftasten hoe ik het nummer vocaal naar mijn hand kon zetten."

"Gelukkig stuurde Stef me na de uitzending een berichtje over hoe blij hij was met de versie. Hopelijk krijgt het nummer nu dankzij het programma weer een groter, jonger publiek erbij."

De aflevering van Beste Zangers waarin Milows muziek centraal staat is donderdag 15 oktober om 20.35 uur te zien op NPO1.