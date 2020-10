Tom Parker is gediagnosticeerd met een hersentumor. Dat laat de 32-jarige zanger, die van 2009 tot 2014 deel uitmaakte van de Brits-Ierse boyband The Wanted, maandag weten aan OK! Magazine.

Parker kreeg de diagnose ongeveer anderhalve maand geleden. "Ik wist dat er iets niet goed zat, maar dit had ik nooit verwacht", vertelt de zanger. "Je denkt dat zoiets als dit je nooit overkomt."

De artiest laat weten dat hij de dokter heeft verzocht geen levensverwachting met hem te delen. "Ik blijf hier, ik ga daar alles voor doen", aldus Parker.

De zanger kreeg de afgelopen maanden meerdere toevallen. Na het meest recente incident, in september tijdens een vakantie, werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd ontdekt dat hij een hersentumor in graad 4 heeft, de meest agressieve vorm van de ziekte.

Op Instagram laat Parker weten dat hij momenteel chemotherapie krijgt en dat dit de reden is dat hij de afgelopen weken weinig van zich heeft laten horen op sociale media.

Zanger getrouwd en heeft een dochter

De zanger maakte van 2009 tot 2014 deel uit The Wanted, die hits had met All Time Low, Glad You Came, Walks Like Rihanna en Chasing The Sun. In 2014 ging de band uit elkaar.

Na het stoppen van de band bracht Parker een solosingle uit en was hij te zien als Danny Zuko in de Britse musicalversie van Grease.

Parker trouwde in 2018 met actrice Kelsey Hardwick. In de zomer van 2019 kregen ze een dochter. Momenteel is de actrice 36 weken zwanger van hun tweede kind.