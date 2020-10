Fleetwood Mac-zangeres Stevie Nicks brengt vrijdag haar nieuwe nummer uit. Op Show Them The Way is Dave Grohl (Foo Fighters) op de drums te horen en speelt Dave Stewart (Eurythmics) gitaar.

Nicks schreef het nummer na de voorverkiezingen in 2008, toen Barack Obama en Hillary Clinton het tegen elkaar opnamen. De 72-jarige zangeres zegt dat het lied begon als een gedicht en dat het "een gebed voor haar land" is, aldus CNN.

Dit is haar eerste nieuwe solonummer sinds Nicks de LP 24 Karat Gold uitbracht in 2014.

Nicks tekende in de jaren '70 bij Engelse bluesformatie Fleetwood Mac, samen met haar toenmalige vriend Lindsey Buckingham. Daarnaast bracht ze ook meerdere soloalbums uit