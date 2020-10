De Nederlandse band DI-RECT brengt vrijdag hun nieuwe album Wild Hearts uit. Volgens gitarist Spike van de band heeft album door de uitbraak van COVID-19 meer dan ooit te maken met de huidige omstandigheden.

Het nieuwe album van de band komt uit nadat twee singles die ook op de plaat staan eerder uitkwamen. Soldier On en Color. Wild Hearts is de naam van de titeltrack op het album. Volgens Spike staat deze single voor de betekenis van het album.

"Het is een lied over veerkracht, mensen willen graag een eigen plek in de samenleving en vechten ervoor om een eigen identiteit te kunnen behouden," aldus de gitarist.

De nummers op het album hebben volgens Spike "meer dan ooit te maken met de realiteit". "De uitbraak van het coronavirus heeft de hele wereld geraakt en juist nu moeten mensen verenigen en er voor elkaar zijn. Ook willen we natuurlijk allemaal het liefst vrij zijn, ondanks dat dat nu niet altijd kan."

Coronavirus zorgde voor andere manier van werken

De uitbraak van het coronavirus zorgde ervoor dat DI-RECT op een andere manier samen moest werken om de totstandkoming van Wild Hearts te realiseren. "Een aantal nummers hebben we eerder opgenomen in Berlijn, maar op een gegeven moment zaten we allemaal thuis. We stuurden bijvoorbeeld instrumentele opnames naar elkaar en combineerden deze dan in een studio thuis."

Dat hij niet in één ruimte met de overige bandleden aan nieuwe muziek kon werken, zag Spike niet alleen als een nadeel. "Het gaf ook stof tot nadenken en soms voelde ik me zelfs minder beperkt," aldus de gitarist.

Aankomende zaterdag treedt DI-RECT op in de Elektriciteitsfabriek in Den Haag. De band speelt daar alle nummers van het album en fans kunnen het concert bekijken via een livestream.

Spike heeft er naar eigen zeggen het volste vertrouwen in dat de band fans ondanks de beperkingen een mooie show kan bieden. "Het begint al bij de locatie. Je maakt het niet vaak mee om in een oude fabriek op te treden."