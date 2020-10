Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Maan - Zo Kan Het Dus Ook Part 2

Zangeres Maan bracht vorig jaar het nummer Zo Kan Het Dus Ook uit dat ging over haar relatie met Tony Junior. Nu de twee geen stel meer zijn, brengt ze een vervolg op het lied uit dat Zo Kan Het Dus Ook Part 2 heet. Ditmaal bezingt ze hoe ze goede vrienden is gebleven met haar ex en altijd van hem zal houden. "Je hebt een mooie tijd met elkaar gehad en iemand heeft je gevormd tot wie je nu bent. Dan is het toch zonde om dat weg te gooien?", aldus Maan in een interview met NU.nl over haar band met de dj en de boodschap van het lied.

Armin van Buuren en Jake Reese - Need You Now

Armin van Buuren heeft zijn nieuwe single Need You Now opgenomen met vocalen van zanger Jake Reese, de artiestennaam van Jaap Reesema. Reesema, die ook aan het nummer meeschreef, nam eerder ook al samenwerkingen op met dj's als Hardwell en Lucas & Steve. Van Buuren bracht eerder dit jaar al de singles I Need You To Know met Nicky Romero en All On Me uit.

Lakshmi - Lullaby

Zangeres Lakshmi begint later deze maand aan haar theatertour met de voorstelling Huidhonger en werkt ondertussen aan een nieuw album, dat volgend jaar moet verschijnen. De eerste single Lullaby is alvast een feit en een slaapliedje is het zeker niet. Het intense en verleidelijke electropopnummer gaat over het gevoel dat je compleet afhankelijk bent van de liefde van iemand, vertelt Lakshmi in gesprek met NU.nl. "Je doet alles om gezien te worden door die persoon, wat natuurlijk destructief is." In de video hult de zangeres zich in gouden bodypaint, wat symbool staat voor eigenwaarde. "Je moet je eigen god of godin zijn en je niet kapot laten maken door één persoon."

DI-RECT - Wild Hearts

DI-RECT brengt met Wild Hearts alweer hun negende studioalbum uit en het vijfde waarop Marcel Veenendaal de vocalen verzorgt. De tien nummers tellende nieuwe plaat is de opvolger van Rolling With The Punches, dat in 2017 verscheen. Op de plaat is onder meer de single Soldier On te vinden, waarmee de Haagse rockband hun grootste hit in jaren wist te scoren.

