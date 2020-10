Billie Eilish geeft op zaterdag 24 oktober een concert dat door fans te volgen is via een livestream. Dat kondigt de achttienjarige zangeres woensdag aan op Instagram.

"Ik mis het geven van concerten enorm", schrijft Eilish. "Ik kan niet wachten om weer op te treden."

Tijdens haar show brengt de zangeres nummers van haar album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ten gehore. Op die plaat staan hits als bad guy en bury a friend.

Het volgen van de livestream kost 30 dollar (ruim 25 euro). De fans kunnen de livestream na afloop van het concert nog 24 uur lang terugkijken.

Eilish zou op 13 juli 2020 een concert geven in de Amsterdamse Ziggo Dome. De artieste moest echter wegens de uitbraak van COVID-19 een streep door haar wereldtour zetten.