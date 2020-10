Zangeres Lakshmi reist vanaf 22 oktober door Nederland met de theatershow Huidhonger. In gesprek met NU.nl vertelt ze dat ze merkt dat de behoefte aan lichamelijk contact tijdens de coronacrisis grotendeels onbesproken blijft en dat ze daar met haar voorstelling iets aan wil veranderen.

"Ik wilde een voorstelling maken die niet alleen over mij gaat", vertelt Lakshmi. "Mijn vorige show bestond alleen uit mijn eigen nummers en monologen, maar met een universeel thema als huidhonger wil ik dat iedereen zich aangesproken voelt."

Het idee voor de show ontstond na een optreden bij een uitzending van talkshow M, waarbij ze het nummer I Touch Myself ten gehore bracht. "Dat was wel een toepasselijk nummer voor het onderwerp", lacht ze. "Ik werd gevraagd een coronaproof voorstelling te maken en ik was altijd al gefascineerd door het idee van huidhonger dus toen ben ik vanuit het primitieve gaan schrijven."

'Ik kan niet maandenlang alleen zitten zonder een date'

"Het is een groot thema dat je normaal bijna vergeet, omdat het zo vanzelfsprekend is, maar omdat elkaar aanraken nu bijna niet mogelijk is, is het goed hier aandacht aan te besteden. Ik hoor overal om me heen dat mensen psychische klachten krijgen door eenzaamheid en gebrek aan aanraking."

Voor Lakshmi zelf geldt dat ook. "Ik woon alleen en ik werd gewoon gek. Ik kan niet maandenlang in mijn eentje zitten zonder ook maar op een date te gaan." De 27-jarige zangeres kwam erachter dat huidhonger in alle fases van het leven een rol speelt en wilde in haar voorstelling dan ook de problematiek van andere leeftijdsgroepen aandacht geven.

"Voor een baby is huid-op-huidcontact met ouders bijna net zo belangrijk als ademen en het is dan ook niet gek dat we ons hele leven met huidhonger worden geconfronteerd."

“Het is natuurlijk hartverscheurend als je op hoge leeftijd je partner verliest en in je eentje in een tehuis eindigt en maanden niet wordt aangeraakt. Daar stond ik als egoïstische twintiger nooit zo bij stil.”

"Ik heb de voorstelling in levensfases gehakt, waarbij we beginnen met de dood en eindigen met the golden hour, de geboorte. Per levensfase zing ik liedjes van mezelf en covers en draag ik poëzie voor die bij de fase aansluit. Zo gaat er een passage over het empty nest syndrome, waar ik zelf natuurlijk geen ervaring mee heb, dus dan gebruik ik teksten van anderen."

'Theater is veiliger dan gemiddelde supermarkt'

Lakshmi hoopt dat mensen zich kunnen herkennen in de verhalen die ze vertelt in Huidhonger en kunnen zien dat er licht aan het einde van de tunnel is.

Voor Lakshmi als artiest is het ook niet altijd even makkelijk om dat licht te zien. "Geld inleveren is een ding, maar je gaat door met voorstellingen maken voor de muziek, de mensen en de kunst. Als je dan iets hebt opgezet en de maatregelen weer veranderen is dat heel vervelend. Ik hoop maar dat mensen niet ontmoedigd worden om kaarten te kopen, want ik denk dat het in het theater veiliger is dan in de gemiddelde supermarkt."

Lakshmi reist van 22 oktober tot en met 19 december samen met muzikanten Pauline Koning (viool en achtergrondzang) en Rob Peters (gitaar, toetsen) met Huidhonger door het land.