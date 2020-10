AC/DC laat woensdag via Twitter weten dat de band een nieuw album uitbrengt. Power Up verschijnt op 13 november.

Het album is vanaf 13 november te verkrijgen op cd, vinyl en als download. De single Shot In The Dark is vanaf woensdag al beschikbaar.

Eind september bevestigde AC/DC de terugkeer van oud-bandleden Brian Johnson, Phil Rudd en Cliff Williams. Toen deden ook geruchten over een nieuw album de ronde.

AC/DC werd in 1973 opgericht. De band scoorde in verschillende formaties hits als Highway to Hell en Thunderstruck. Het laatst verschenen studioalbum van de Australische rockband is Rock or Bust uit 2014.