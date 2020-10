De Amerikaanse zanger Johnny Nash is dinsdag op tachtigjarige leeftijd overleden, zo meldt zijn zoon in gesprek met de entertainmentwebsite TMZ. Nash scoorde in Nederland een grote hit met Tears On My Pillow. Hij schreef ook I Can See Clearly Now, een lied waar Lee Towers succes mee boekte.

John Lester Nash Jr. werd op 19 augustus 1940 geboren in Houston, in de Amerikaanse staat Texas. Zijn muzikale carrière begon in een kerkkoor en op zijn zestiende kreeg hij een vaste plek in een lokaal televisieprogramma, waarin hij covers van grote r&b-hits zong.

In 1957 tekende hij een platencontract en hij maakte zeventien albums, waarvan het laatste in 1986 uitkwam. Halverwege de jaren zestig verhuisde Nash naar Jamaica, waar hij werd beïnvloed door reggaemuziek. Hij werkte en toerde samen met onder anderen Bob Marley, die ook enkele liedjes voor hem schreef.

Zijn eerste hit in Nederland was Hold Me Tight (1968), een jaar later gevolgd door een cover van Sam Cooke's Cupid. Zijn grootste hit in Nederland scoorde hij echter in 1975: Tears On My Pillow.

177 Johnny Nash - I Can See Clearly Now

I Can See Clearly Now

Internationaal is hij vooral bekend geworden door het in 1972 door hem geschreven en gecomponeerde I Can See Clearly Now. Daarmee stond hij vier weken bovenaan de Amerikaanse hitlijst. In Nederland werd het nummer pas een hit dankzij de coverversie van Towers uit 1982. Jimmie Cliff nam in 1993 ook een versie van dit nummer op, voor de film Cool Runnings.

In 1985 scoorde Nash nog één hit in Nederland: Rock Me Baby, afkomstig van zijn laatste album Here Again. Daarna verdween hij uit de publiciteit.

Nash werkte ook aan de muziek van een flink aantal films en televisieseries. Hij maakte daarbij enkele uitstapjes naar de acteerwereld: de muzikant was te zien in onder meer de films Take A Giant Step (1959) en Key Witness (1960).

Nash stierf in zijn woonplaats Houston een natuurlijke dood, aldus zijn zoon John Nash III. "Hij was een fantastische vader en familieman. Hij hield van mensen en de wereld. Hij zal worden gemist."