Eddie van Halen begon zijn muzikale loopbaan op de piano, stapte over op de drums en eindigde als een van de invloedrijkste gitaristen aller tijden. De Nederlands-Amerikaanse gitarist overleed dinsdag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker.

Eddie van Halen wordt op 26 januari 1955 geboren in Amsterdam. Zijn Nederlandse vader en Indisch-Nederlandse moeder werden twee jaar eerder al de ouders van Alex van Halen.

Als hij zeven is, verhuist Van Halen met zijn broer en ouders naar Californië in de Verenigde Staten. Zowel hij als Alex wordt genaturaliseerd tot Amerikaans burger.

De broers groeien op in een muzikaal milieu en krijgen op hun zesde al pianoles. De piano weet Van Halen echter niet genoeg te boeien; in latere interviews vertelt hij dat hij nooit heeft leren noten lezen. Wel heeft hij een goed muzikaal gehoor en kan hij iets moeiteloos naspelen.

Wanneer Alex na een paar jaar gitaar begint te spelen, koopt Van Halen een drumstel. Hij speelt iedere dag. Maar nadat hij Alex' uitvoering van de drumsolo in het nummer Wipe Out van The Surfaris hoort, besluit hij van instrument te wisselen. Als tiener oefent hij vaak urenlang in zijn kamer met de deur op slot om het instrument de baas te worden. De band Cream - zanger en gitarist Eric Clapton in het bijzonder - is zijn grootste inspiratiebron.

Van Halen wordt een commercieel succes

Na in verschillende bandjes te hebben gespeeld, vormen de broers in 1972 een nieuwe groep, Mammoth, die ze twee jaar later omdopen tot Van Halen. In de jaren die volgen, wordt Van Halen een belangrijke band in de muziekscene in Los Angeles. In 1976 neemt de band een demo op met de hulp van KISS' Gene Simmons en in 1977 biedt Warner Bros. Records een platencontract aan.

In 1978 brengt de band zijn eerste, naar zichzelf genoemde album uit, dat plek negentien in de Billboard-popmuziekhitlijst behaalt. Daarmee wordt het een van de succesvolste rockdebuutalbums aller tijden.

De groep domineert een groot deel van de jaren tachtig met hits als Runnin' with the Devil, Unchained, Hot for Teacher, Panama en Jump. Het album 1984 wordt binnen een jaar vijf keer platina. De eerste single Jump is de eerste en enige nummer 1-pophit van de band en levert de groep een Grammy-nominatie op.

Een experimenteel geluid

Eddie van Halens solo's op nummers als Jump en Runnin' with the Devil en zijn gitaarsolo in Michael Jacksons Beat it beïnvloeden vandaag de dag vele andere gitaristen. Dit komt door onder meer Van Halens popularisering van de two-hand tapping-techniek, die goed te horen is op het instrumentale nummer Eruption.

Door zijn beheersing van die two-hand tapping-techniek is de muzikant tijdens het spelen in staat om met zijn rechterhand naar voren te reiken en noten rechtstreeks op de hals uit te tikken. Hierdoor krijgt de gitaar een synthesizerachtig geluid. Hoewel de techniek al eerder bestond, wordt die door Van Halen snel populair bij veel andere gitaristen, zoals Joe Satriani, Steve Vai, Paul Gilbert, Reb Beach, Greg Howe en George Lynch.

Naast met allerlei verschillende technieken inspireert Van Halen andere gitaristen ook met de manier waarop hij experimenteert met versterkers, zelfgemaakte gitaren en effecten. Het zijn allemaal elementen die hem de zogenaamde 'brown sound' helpen te bereiken, nu de onbetwiste maatstaf voor klassieke rockgitaarklanken.

Rock and Roll Hall of Fame en beste gitarist aller tijden

In 1992 wint Van Halen de Grammy Award voor het beste hardrockoptreden met zang voor het album For Unlawful Carnal Knowledge. In januari 2007 wordt de band opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame en in 2012 wordt Eddie van Halen door de lezers van het tijdschrift Guitar World uitgeroepen tot de beste gitarist aller tijden.

Sinds maart 2019 staat de band met 56 miljoen verkochte albums op de twintigste plek in de lijst van de Recording Industry Association of America (RIAA) met de bestverkopende artiesten in de Verenigde Staten. Wereldwijd zijn er meer dan 75 miljoen platen van Van Halen verkocht.

De gitarist laat zijn vrouw Janie en zijn zoon Wolfgang achter.