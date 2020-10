Rockster Eddie van Halen (65) overleed dinsdag in de Verenigde Staten aan de gevolgen van keelkanker. De Nederlands-Amerikaanse gitarist beïnvloedde met zijn unieke manier van spelen muzikanten van over de hele wereld. Veel bekendheden reageren dan ook geschokt op het nieuws van zijn overlijden.

Bassist Gene Simmons van KISS, die in de jaren zeventig betrokken was bij de grote doorbraak van Van Halen, noemt Van Halen "een prachtige ziel". "Mijn hart is gebroken. Eddie was niet alleen een god met de gitaar, maar ook een prachtig mens."

De band Nickelback noemt Van Halen een van hun grote inspiratiebronnen. "Hij heeft ons geleerd hoe je gitaar moet spelen. De wereld is een icoon verloren", aldus de rockgroep op Twitter. "Onze liefde, condoleances en sterkte gaan uit naar zijn familie, vrienden en fans."

Gitarist Lenny Kravitz schrijft: "De legendarische gitarist en muziekinnovator Eddie van Halen. De hemel zal vanavond elektrisch zijn."

Countrymuzikant Kenny Chesney schrijft op Twitter dat hij zich een moment herinnert waarop Van Halen het podium opkomt tijdens een van zijn optredens. "Dat was een van de hoogtepunten uit mijn hele tourcarrière. Ik zal die avond nooit vergeten en hoe blij we allebei waren dat onze muzikale paden elkaar kruisten."

"Rust in vrede, beste gitarist aller tijden. We zullen je missen: je muziek blijft voortbestaan", besluit Chesney.

Eddie van Halen (links) met countrymuzikant Kenny Chesney. (Foto: Privécollectie Kenny Chesney)

'Een geweldige muzikant en grappige man'

Talkshowhost Jimmy Kimmel noemt de tijd die hij spendeerde met Van Halen de beste uren van zijn leven. "Een geweldige muzikant, absoluut, maar ook een grappige en aardige man die verschrikkelijk gemist zal gaan worden."

De Britse zanger Billy Idol zegt dat hij zijn vriend zal gaan missen. "Rust in vrede gitaarlegende." Hij voegt er foto's aan toe van momenten die hij had met de gitarist.

Foto uit het persoonlijk archief van Billy Idol (bron: Twitter).

De legendarische gitarist werd in 1955 geboren in Amsterdam, groeide op in Nijmegen en verhuisde op zevenjarige leeftijd naar de Verenigde Staten. Ook vanuit de Nederlandse muziekindustrie wordt gereageerd op het overlijden van Van Halen.

Radio-dj Jeroen van Inkel schrijft op Twitter. "Veel te jong." Ook zijn collega Giel Beelen reageert: "Een van de beste gitaristen van de wereld (en toch geboren in Amsterdam) is overleden. De hiernamaalsband wordt steeds groter."

Cabaretier Kasper van Kooten is trots dat Van Halen uit Nederland kwam. "Fenomeen waar ik dan toch extra van gloeide van trots omdat hij Hollands is. 'Kroketjes' hoor ik hem en zijn broer nog antwoorden op de vraag wat zij zich herinnerden van Holland."

Eddie van Halen met The King of Pop Michael Jackson in 1984 tijdens het nummer Beat It, waarop hij de gitaarsolo verzorgde. (foto: ANP)