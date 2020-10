Eddie van Halen, medeoprichter en gitarist van de hardrockband Van Halen, is dinsdag op 65-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn zoon Wolfgang van Halen op Twitter. De Nederlands-Amerikaanse gitarist stierf aan de gevolgen van keelkanker in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Santa Monica. Zijn familie was bij hem toen hij overleed.

De gitarist kampte al lange tijd met gezondheidsproblemen, maar het laatste jaar verslechterde zijn situatie. Naast behandelingen in de Verenigde Staten ging hij ook regelmatig naar Duitsland voor hulp.

"Ik kan niet geloven dat ik dit moet schrijven, maar mijn vader, Edward Lodewijk van Halen, heeft deze ochtend zijn lange strijd tegen kanker verloren", schrijft zijn zoon op Twitter. "Hij was de beste vader die ik kon wensen. Elk moment dat ik met hem had - zowel op als buiten het podium - was een cadeautje."

De muzikant wordt gezien als een van de invloedrijkste gitaristen aller tijden. Zijn solo's op nummers als Jump, Runnin' with the Devil en zijn gitaarsolo Eruption beïnvloeden vandaag de dag veel andere gitaristen. Het beroemde nummer Ain't Talkin' 'bout Dub van de Britse elektrogroep Apollo 440 maakte gebruik van een sample van Van Halens Ain't Talkin' 'bout Love.

Van Halen stond onder meer bekend om zijn creatief gebruik van gitaarversterking, -techniek en -effecten. Onder meer de two-hand tapping-techniek, waarbij hij met twee handen de gitaarhals bespeelde, werd vaak door hem gebruikt.

Van Halen bracht album uit met hulp van KISS-bandlid Simmons

De gitarist werd in 1955 geboren in Amsterdam en woonde de eerste jaren van zijn leven in Nijmegen. In 1962 emigreerde hij met zijn ouders naar Pasadena (Californië) in de VS. Daar leerde Van Halen al op jonge leeftijd piano- en gitaarspelen.

Samen met zijn oudere broer Alex richtte hij in 1972 de hardrockgroep Mammoth op, die later werd hernoemd naar Van Halen. In 1978 bracht de groep met hulp van KISS-bandlid Gene Simmons een debuutalbum uit. Dat album werd al snel platina en betekende de grote doorbraak voor de groep. De band verkocht wereldwijd meer dan 75 miljoen albums.

Ook Michael Anthony (bas) en David Lee Roth (zang) maakten deel uit van de band. Hoewel de samenstelling van de groep enkele keren wijzigde, bleven Eddie van Halen en zijn broer Alex altijd deel uitmaken van de band.

Van Halen werkte ook aan muziek van andere bekende artiesten, waaronder het nummer Beat It van Michael Jackson. Hij werd in 2012 door lezers van het tijdschrift Guitar World uitgeroepen tot beste gitarist ooit. Van Halen werd in 2007 opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame.

De rockster laat zijn vrouw Janie en zijn zoon Wolfgang achter.