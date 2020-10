Billie Joe Armstrong brengt in november een album uit met covers die hij wekelijks op YouTube plaatste toen hij thuiszat vanwege het coronavirus. Dat meldt de zanger dinsdag op de website van zijn punkrockband Green Day.

Het album gaat No Fun Mondays heten. Onder die naam plaatste de zanger de covers ook al op YouTube.

"Terwijl we allemaal in quarantaine zaten, heb ik nagedacht over de dingen die het belangrijkst zijn in mijn leven: familie, vrienden en natuurlijk muziek", schreef Armstrong eerder op YouTube. "Ik denk dat als we deze tijd toch in isolatie moeten doorbrengen, we tenminste samen alleen kunnen zijn."

Armstrong begon zijn No Fun Mondays-reeks in maart met een vertolking van I Think We’re Alone Now van Tommy James and the Shondells. In de weken die volgden speelde hij onder meer Police On My Back van The Clash, Gimme Some Truth van John Lennon en Manic Monday van The Bangles.

Op het album, dat op 27 november verschijnt, zullen geen nieuwe covers te horen zijn.

Armstrong en Green Day zouden dit jaar met Fall Out Boy en Weezer optreden tijdens hun Hella Mega Tour. Afgelopen juni zouden ze in Groningen staan, maar dat optreden is vanwege het coronavirus verplaatst naar 23 juni 2021.