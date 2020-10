Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag een streep gezet door de zaak tussen de bands Led Zeppelin en Spirit. Variety meldt dat laatstgenoemde band beweerde dat Led Zeppelin het intro van Stairway to Heaven van hen had gekopieerd.

In maart oordeelde een jury al dat het beroemde liedje uit 1971 niet voldoende leek op Spirits nummer Taurus (1967) om tot plagiaat te worden gerekend.

Vervolgens werd er vanuit het advocatenteam van Spirit een verzoek ingediend bij Hooggerechtshof om dit oordeel nogmaals te bekijken. Maandag werd bekend dat zij hier niet op ingaan, wat inhoudt dat de uitspraak van de jury in maart standhoudt. Er is hiermee definitief een streep door de vier jaar durende zaak gezet.

Nabestaanden van Spirits gitarist Randy Wolfe claimden dat de opening van Led Zeppelins hit Stairway to Heaven afkomstig is van Taurus. Het zou dezelfde gitaarakkoorden bevatten. Ze eisten dat Wolfe genoemd werd als schrijver van de hit.

Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page gaf toe het eerste album van Spirit uit 1968, waarop het nummer Taurus staat, in zijn collectie van ruim vierduizend platen te hebben, maar zei zich niet te kunnen herinneren of hij het album beluisterd heeft. Daarnaast werd beweerd dat Led Zeppelin in 1968 in het voorprogramma van Spirit had gespeeld, maar dit kon Page zich eveneens niet herinneren.