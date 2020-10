Drie leden van Indian Askin verlaten de Amsterdamse band. Zanger Chino Ayala bezint zich nog op een mogelijke doorstart, laat de vierkoppige band op zijn website weten.

"De reden is dat de samenwerking binnen de band de afgelopen tijd moeizaam was en de vertrekkende leden geven er de voorkeur aan om ieder hun eigen weg te gaan. Chino, leadzanger en oprichter van de band, is na aan het denken over de toekomst van Indian Askin en zal binnen afzienbare tijd beslissen hoe hij door wil gaan", valt er verder in het statement te lezen.

De band bedankt de fans voor hun steun de afgelopen jaren. Ook richten de leden zich in een dankwoord tot het management, het platenlabel en verschillende andere organisatorische medewerkers.

Ayala richtte Indian Askin in 2007 op. De formatie was sinds 2012 in de huidige samenstelling actief. In 2016 benoemde de Volkskrant Indian Askin tot 'meest belovende act'. Een jaar later kreeg de band een Edison in de categorie Beste Nieuwkomer. De band bracht tot nu toe twee albums uit.