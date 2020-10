Dj David Guetta heeft in een zondag verschenen interview met Mcfly et Carlito bevestigd dat Madonna vanwege zijn sterrenbeeld een samenwerking met hem heeft afgeblazen.

Nadat Guetta een Grammy voor zijn remix van Madonna's single Revolver had gewonnen, nam de zangeres contact met hem op. Volgens de dj vroeg zij hem haar volgende album te produceren.

"We hadden het tijdens de lunch gezellig over van alles en wat ze zou willen met het album", aldus Guetta. "Ze vroeg naar mijn sterrenbeeld. Nadat ik schorpioen had gezegd, reageerde ze met: 'Het spijt me. We kunnen niet samenwerken. Het was leuk om je te leren kennen. Tot ziens.'"

Revolver van Madonna verscheen in december 2009. De single bevat remixen van onder anderen Guetta en zijn collega Afrojack.