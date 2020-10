Slipknot is begonnen aan de voorbereiding van een nieuw album. Dat moet de opvolger worden van het vorig jaar verschenen album We Are Not Your Kind, heeft leadzanger Corey Taylor onlangs gemeld aan That Jamieson Show.

"Ik sprak onlangs met Clown (percussionist M. Shawn Crahan, red.) welke kant we op moeten, omdat we duidelijk aan het nadenken zijn over hoe het volgende album eruit zou kunnen zien", zegt Taylor.

Hij vervolgt: "Hij zit in een trippy fase. Dat is geweldig. Ik vind het fijn als hij in deze gekke mindset zit, omdat ik weet dat ik dan dingen ga horen die ik nog nooit eerder heb gehoord."

Met zijn creativiteit inspireert de percussionist de rest van de band, vertelt Taylor. "Dan vallen alle stukjes op hun plek, dus het is behoorlijk spannend. Ik kan niet wachten."

Taylor is al meer dan twee decennia leadzanger van de heavy metalband. De groep staat bekend om zijn optredens in een breed scala van kenmerkende, vaak angstaanjagende maskers. De rockers braken wereldwijd door met nummers als Left Behind en My Plague, dat op de soundtrack van de film Resident Evil verscheen.