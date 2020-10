Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Shawn Mendes - Wonder

Shawn Mendes kondigde eerder deze week aan dat zijn vierde album Wonder in december verschijnt. Van de veertien liedjes tellende plaat bracht hij toen al het eerste nummer, Intro, uit en nu volgt de eerste single, die ook Wonder heet. Het is het eerste nieuwe materiaal van Mendes sinds hij vorig jaar zomer samen met zijn vriendin Camila Cabello een wereldwijde nummer 1-hit scoorde met Señorita.

Beluister het nummer hier

Duncan Laurence - Last Night

Duncan Laurence maakte vorige maand bekend dat zijn langverwachte debuut album Small Town Boy heet en op 13 november verschijnt. De zanger heeft op 17 november een concert in de Ziggo Dome gepland staan. Dat optreden staat momenteel op de tocht door de nieuwe coronamaatregelen, waardoor de Amsterdamse zaal in de komende drie weken maar dertig mensen mag ontvangen. Over zijn nieuwe single Last Night zegt Laurence op Instagram dat hij geschreven is als ode aan imperfecte relaties. "Het is makkelijk om de fouten van anderen aan te wijzen, maar het vergt moed om naar jezelf te kijken", schrijft hij over de boodschap.

Beluister het nummer hier

Roxeanne Hazes - Vreemde Voor Mij

Roxeanne Hazes schoof donderdagavond aan bij de talkshow Jinek om haar nieuwe single Vreemde Voor Mij live te zingen. "Ik vind het me toch een partijtje spannend", zegt de zangeres op Instagram over de release van het gevoelige nummer. Hazes bracht eerder dit jaar al een cover van Willems Wilde Paarden uit. Vorig jaar verschenen singles als Kapot en Mama Was Een Klootzak.

Beluister het nummer hier

London Grammar - Californian Soil

Zangeres Hannah Reid van de band London Grammar vertelde onlangs aan NU.nl dat de volgende single van de band een van de beste nummers is die ze ooit hebben gemaakt. Het gaat om Californian Soul, dat een keerpunt voor de band was. Het drietal besloot hun nieuwe album, dat op 12 februari 2021 verschijnt, naar het lied te vernoemen. "Onze nieuwe muziek laat het beste van onze alternatieve kant horen, maar tegelijkertijd hebben we ook een popgeluid bij onszelf ontdekt", verklapt Reid alvast over de stijl van de plaat.

Beluister het nummer hier

Danny Vera - The Weight

Danny Vera heeft de afgelopen tijd hard aan een nieuwe plaat gewerkt. Wanneer het volledige album verschijnt is nog niet bekend, maar de eerste single is een feit. Het nummer heet The Weight en werd door Vera zelf geschreven en geproduceerd. De zanger scoorde vorig jaar een grote hit met zijn single Rollercoaster, die inmiddels meer dan 40 miljoen keer beluisterd is op Spotify.

Beluister het nummer hier

Blackpink & Cardi B - Bet You Wanna

Blackpink brengt vrijdag het langverwachte debuutalbum The Album uit. Op de plaat van de Koreaanse girlband is de samenwerking Ice Cream met Selena Gomez te vinden. Ook de hit How You Like That is onderdeel van de acht nummers tellende collectie. Als nieuwe single is de samenwerking Bet You Wanna met Cardi B naar voren geschoven. De rapper scoorde onlangs nog een hit met het controversiële nummer WAP, een samenwerking met Meghan Thee Stallion.

Beluister het nummer hier

Gorillaz - The Pink Phantom (featuring Elton John & 6LACK)

Gorillaz heeft van de nieuwe single The Pink Phantom een speciale samenwerking weten te maken. Niemand minder dan Elton John zingt mee op het nummer, terwijl rapper 6LACK ook van zich laat horen. Voor John is het niet de eerste plaat waar hij dit jaar een bijdrage aan levert. Zo was hij ook te horen op het nummer Sine From Above op Lady Gaga's album Chromatica.

Beluister het nummer hier