De Avond van de Filmmuziek in de Ziggo Dome gaat niet door, laat producent Ewart van der Horst vrijdag weten. Er stonden vier uitverkochte optredens gepland, maar vanwege de nieuwste coronamaatregelen kunnen die geen doorgang vinden.

Het evenement, waarbij het Metropole Orkest beroemde filmmuziek speelt, zou oorspronkelijk alleen op 9 oktober plaatsvinden. Dat werd later uitgebreid naar vier shows, zodat alle elfduizend mensen met een kaartje op een veilige manier een concert in de Ziggo Dome konden bijwonen.

Zij worden zo snel mogelijk geïnformeerd en krijgen een alternatieve datum aangeboden, laat Van der Horst weten. "Of dat dit jaar nog lukt, is uiterst onzeker door alle coronamaatregelen. Maar we doen ons uiterste best samen met het Metropole Orkest en Dominic Seldis iets moois met de kerstdagen op te tuigen. Tevens zijn er nog data in maart en november 2021 gereserveerd."

Eerder deze week werd bekend dat tien gebouwen in Amsterdam een ontheffing krijgen en dus meer dan dertig bezoekers in een zaal mogen toelaten. Grote locaties als de Ziggo Dome en AFAS Live bleken niet voor zo'n ontheffing in aanmerking te komen.

"Dit is een onvoorstelbare deceptie voor iedereen", laat Ziggo Dome-directeur Danny Damman weten. "Natuurlijk staat de volksgezondheid boven alles, maar de volstrekte willekeur waarmee de ene locatie wel een ontheffing krijgt en de andere niet roept vraagtekens op. Ondanks de gepubliceerde lijst hebben we ontheffing aangevraagd. Hier hebben we tot op heden geen reactie op ontvangen. Daarmee wordt de voorbereidingstijd, denk hierbij aan de opbouw en repetities, helaas te kort."

De recentste overheidsmaatregelen gelden in ieder geval voor de komende drie weken. De twee shows die Roué Verveer op 17 oktober in de Ziggo Dome heeft gepland, lijken daarmee ook geen doorgang te kunnen vinden. Wat met deze optredens gaat gebeuren, is echter nog niet bekendgemaakt.