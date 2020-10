Shawn Mendes komt in december met een nieuw album. De Canadese zanger meldt op Twitter dat de plaat die Wonder heet, op 4 december verschijnt.

Voordat het veertien liedjes tellende album verschijnt, brengt Mendes op vrijdag 2 oktober al de eerste single van de plaat uit, met dezelfde titel. Tegelijk met de aankondiging bracht hij al het een minuut durende eerste nummer van de plaat, Intro, uit.

Wonder wordt de vierde plaat van de popzanger. Zijn vorige album, dat hij naar zichzelf vernoemde, verscheen in 2018. Hier waren hits als In My Blood en Lost In Japan op te vinden. In 2019 bracht hij nog een deluxe versie van het album uit waar ook Señorita, zijn wereldwijde nummer één-hit met zijn vriendin Camila Cabello, op staat.

Cabello reageert verheugd op de aankondiging van het album van haar virend. "Wat een prachtig geschenk aan de wereld. Hij heeft dit album gemaakt met zijn ziel en zaligheid, geest en de puurste intenties. Ik ben zo trots op de persoon die je bent en ik kan niet wachten tot mensen je hart te zien en horen krijgen."

De 22-jarige Mendes brak in 2015 door toen zijn single Stitches een wereldwijde hit werd. Ook met Treat You Better, Mercy en Nothing Holding Me Back bereikte hij de hoogste regionen van de hitlijsten.