De Jamaicaans-Amerikaanse muziekgroep Major Lazer heeft woensdag via Instagram hun vierde studioalbum aangekondigd. Music Is The Weapon verschijnt op 23 oktober.

Peace Is The Mission, het laatste studioalbum van Diplo, Jillionaire en Walshy Fire, dateert van 2015. Eerder bracht het trio Guns Don't Kill People...Lazers Do (2009) en Free The Universe (2013) uit.

In 2015 scoorde Major Lazer in Nederland een nummer 1-hit met de single Lean On. Het jaar daarop behaalde Cold Water, een samenwerking met Justin Bieber, ook de hoogste plaats in de Nederlandse hitlijsten.