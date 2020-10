De Australische rockband AC/DC heeft woensdag via Twitter bevestigd dat Brian Johnson, Phil Rudd en Cliff Williams terugkeren als bandleden.

Leadzanger Johnson verliet AC/DC in 2016 vanwege gehoorproblemen. Bassist Williams kondigde datzelfde jaar zijn pensioen aan. Drummer Rudd kon geen deel uitmaken van de band omdat hij vanwege drugsmisdrijven onder huisarrest stond.

Volgens verschillende media duidt de hashtag #PWRUP in het Twitter-bericht van de band op een nieuw AC/DC-album met die naam. Het is niet bekend of de band ook weer gaat toeren.

AC/DC werd in 1973 opgericht. De band had in verschillende formaties hits zoals Highway to Hell en Thunderstruck.