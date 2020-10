Eefje de Visser heeft woensdagavond met haar nummer Oh de Schaal van Rigter gewonnen voor het meest gedraaide liedje van Nederlandse bodem.

De award werd uitgereikt door 3FM-dj's Frank van der Lende en Eva Koreman in het BNNVARA-programma De Vooravond. De zangeres werd vlak voor haar optreden in het programma verrast met de prijs. "Geweldig", vond ze het.

De prijs, vernoemd naar de in 2004 overleden radio-dj Wim Rigter, werd in 2018 voor het laatst uitgereikt aan Rondé voor hun nummer Naturally. Door het wegvallen van de 3FM Awards vorig jaar, werd de prijs niet uitgereikt, maar daar bracht de radiozender dit jaar verandering in.

Onder anderen Racoon, Anouk, VanVelzen, Ilse DeLange, Douwe Bob en Chef'Special wonnen de prijs eerder.