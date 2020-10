Andrea Bocelli brengt op 13 november zijn nieuwe album Believe uit. De Italiaanse zanger kondigt de release van dit "zeer persoonlijke album" woensdag aan via Twitter.

Op de plaat die "de helende kracht van muziek voor de ziel viert" staan duetten van Bocelli met Alison Krauss en operazangeres Cecilia Bartoli. Het album bevat liedjes die de zanger gedurende zijn leven als inspirerend heeft ervaren. Ook schreef hij nieuwe versies van Ave Maria en Padre Nostro.

Bocelli gaf in het paasweekend nog een concert zonder publiek op het plein van de Dom in Milaan. Het werd een van de best bekeken livestreams van een concert met op het hoogtepunt 2,8 miljoen kijkers. Binnen een dag zagen ruim twintig miljoen mensen het optreden.

De 62-jarige tenor bracht in zijn carrière al zestien studioalbums uit. Zeven van deze platen wisten de eerste plaats in de Nederlandse albumlijst te behalen. Zijn grootste hits in Nederland scoorde hij met Time To Say Goodbye (Con Te Partirò) met Sarah Brightman en Because We Believe met Marco Borsato.