Zangeres Melanie C voelt geen druk meer om zich als soloartiest te moeten bewijzen. In gesprek met NU.nl vertelt ze dat ze het vroeger weleens moeilijk vond als haar solowerk minder aandacht kreeg dan de Spice Girls, maar dat ze hier nu juist dankbaar voor is.

"Toen ik jonger was vond ik het weleens frustrerend dat mijn solowerk niet zoveel aandacht kreeg als een mogelijke reünie met de Spice Girls. Ik wilde heel graag gerespecteerd worden als soloartiest naast de carrière van de band", vertelt Melanie C.

"Toen ik ouder werd begon ik te accepteren dat geen van ons solo zo'n groot fenomeen kon worden als wat we samen hebben neergezet. Ik moet er juist dankbaar voor zijn. Als ik niet deel had uitgemaakt van de Spice Girls, waren mensen nu ook minder in me geïnteresseerd als soloartiest."

'Ik herleefde een deel van mezelf dat ik lang genegeerd had'

Melanie Chisholm, zoals 'Sporty Spice' werd geboren, brengt op vrijdag 2 oktober alweer haar achtste album uit. De 46-jarige zangeres vernoemde de plaat naar zichzelf en deze beslissing maakte ze mede door de invloed van de reünietour die ze vorig jaar met de Spice Girls deed.

"In de onderwerpen op de plaat is mijn reis van zelfacceptatie te horen. Daar was ik natuurlijk al langer mee bezig, maar 2019 was een belangrijk jaar voor mij. Ik keerde weer terug op het podium met de Spice Girls wat me deed reflecteren en me hielp bij het accepteren van alle verschillende aspecten van mezelf, waaronder Sporty Spice."

De Spice Girls bij de aankondiging van hun reünie aan het einde van 2018. (Foto: BrunoPress)

"Ik kreeg de kans om een deel van mezelf dat ik lang had genegeerd weer te herleven. Ik leerde hierdoor trots te zijn op alles wat ik heb bereikt, zowel solo als met de meiden."

"Toen ik vervolgens de studio inging om solomateriaal te schrijven, wilde ik deze gevoelens graag uiten. Ik wil graag een boodschap van empowerment brengen", zegt ze over op disco en dance geïnspireerde popliedjes als Who I Am en Here I Am.

Oude vrouwengezicht op de radio

Op Here I Am bezingt Chisholm ook hoe ze regelmatig te horen krijgt dat ze te oud is in de muziekindustrie. "Bij vrouwelijke popsterren begint dat al als je in de dertig bent. In het Verenigd Koninkrijk stopten veel radiozenders met het draaien van mijn muziek, omdat ik te oud zou zijn voor het publiek dat ze aan willen spreken. Het is ironisch, want op televisie krijg ik bijvoorbeeld nog wel steeds dezelfde kansen. Mijn oude vrouwengezicht kan de radioluisteraar niet eens afschrikken", lacht ze.

"Het is onderdeel van onze cultuur waarin we geobsedeerd zijn met jeugdigheid. Natuurlijk is het goed dat jongere mensen de kans krijgen, omdat zij een een nieuwe kijk op dingen brengen die oudere mensen misschien niet kunnen hebben. Maar meer doorgewinterde artiesten hebben weer wijsheid en levenservaring te bieden. Er zou ruimte moeten zijn voor iedereen."

“Ik heb het vaak erg te doen met soloartiesten. Het kan een eenzaam bestaan zijn. Hoe close je ook bent met vrienden en familie die je steun en toeverlaat zijn, niemand weet echt hoe het voelt.”

Dat ze bijna 25 jaar na de doorbraak van de Spice Girls nog een carrière heeft, schrijft Melanie C toe aan haar doorzettingsvermogen. "Ik heb zeker ook moeilijke tijden gekend door depressie en een eetstoornis. Ik denk dat niemand door die ervaring met extreme beroemdheid heen komt zonder problemen."

"Wij maakten als de Spice Girls precies hetzelfde mee. Natuurlijk gaat iedereen er anders mee om, maar je begrijpt in ieder geval wat er aan de hand is waardoor je elkaar kunt steunen." Ze zegt dat alle vijf de Spice Girls rust en geluk hebben gevonden op hun manier en dat ze trots zijn op elkaar hierom.

Op de vraag of ze het soms tijdens solotours mist om de meiden bij zich te hebben, antwoordt ze resoluut: "Nee!" Na een lachbui voegt ze toe: "Ik houd zielsveel van ze en vind het heerlijk om met ze op het podium te staan, maar ik wil de baas zijn. Ik wil dingen graag op mijn manier doen. Ik heb het geluk dat ik het beste van twee werelden krijg."