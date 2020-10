Singer-songwriter Mac Davis is dinsdag op 78-jarige leeftijd overleden, meldt onder meer The Hollywood Reporter woensdag. De muzikant, die zelf met Baby Don't Get Hooked On Me een hit scoorde, was vooral bekend als schrijver van hits voor Elvis, Dolly Parton, Avicii en Bruno Mars.

Davis schreef eind jaren zestig Elvis' beroemde nummers In the Ghetto, Don't Cry Daddy en A Little Less Conversation. In 1972 stond zijn eigen Baby Don't Get Hooked On Me drie weken bovenaan de Billboard Hot 100, de belangrijkste hitlijst van de Verenigde Staten.

De artiest had succes met zowel country- als popmuziek. Hij schreef verschillende platen voor Nancy Sinatra, met wie hij ook optrad. Something's Burning van Kenny Rogers en Dolly Partons Slow Dancing With the Moon zijn ook door Davis geschreven. Recenter werkte de muzikant samen met Avicii en Bruno Mars. Zo schreef hij respectievelijk mee aan Addicted to You en Young Girls.

Davis was ook bekend als acteur. Hij maakte in 1979 tegenover Nick Nolte in North Dallas Forty zijn debuut. Later verzorgde hij ook stemmen voor de animatieseries Johnny Bravo en King of the Hill.

Davis overleed in Nashville na een hartoperatie. Hij laat een vrouw, drie zoons en een kleindochter achter.