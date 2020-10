Helen Reddy, bekend van haar hit I Am Woman, is dinsdag op 78-jarige leeftijd overleden. Waaraan de Australische zangeres en feministe is overleden, is niet bekendgemaakt, meldt Variety.

In een verklaring laten Reddy's dochter Traci Donat en zoon Jordan Sommers weten dat ze in Los Angeles is overleden. "Ze was een geweldige moeder en oma en een innemende vrouw. Onze harten zijn gebroken, maar we vinden troost in de gedachte dat haar stem altijd zal voortleven."

Reddy bracht in 1972 I Am Woman uit. Het liedje stond symbool voor de destijds opkomende feministische beweging. Met het nummer won de zangeres een Grammy Award.

Daarnaast scoorde ze hits met Delta Dawn en Angie Baby. Ook maakte Reddy haar opwachting in verschillende televisieseries en films. In 2019 verscheen I Am Woman, een speelfilm over het leven van de zangeres.

In 2015 werd bij Reddy dementie geconstateerd. Ze was dertien jaar eerder gestopt met optreden, omdat haar stem dieper was geworden en ze naar eigen zeggen haar bekende hits daarom niet meer kon zingen.