Cliff Richard brengt op 30 oktober zijn nieuwe album Music… The Air That I Breathe uit. De zanger vertelt dinsdag in een verklaring dat hij met de plaat zijn tachtigste verjaardag (op 14 oktober) viert.

"Ik herinner me nog dat ik dacht de vijftig niet te halen en hier ben ik op mijn tachtigste en breng ik ook nog eens een nieuw album uit", schrijft Richard. De zanger nam het album samen op met bevriende artiesten die hij bewondert. Zo zijn er duetten met Bonnie Tyler, Albert Hammond, The Bellamy Brothers en Sheila Walsh op te vinden.

Voor het twaalf nummers tellende album werden de twee nieuwe composities Falling For You en PS Please geschreven. Verder nam Richard nieuwe versies op van klassiekers van onder anderen The Beatles en The Bee Gees.

Richard kondigde vorig jaar al aan ter ere van zijn tachtigste verjaardag op tour te gaan. Deze concerten zijn voorlopig echter uitgesteld wegens de uitbraak van het coronavirus.

Richard beleefde zijn doorbraak in 1958 en bracht sindsdien ruim veertig studioalbums uit.