Mariah Carey heeft in 1995 tijdens de opnames van haar eigen album Daydream meegewerkt aan het album Someone’s Ugly Daughter van de rockband Chick. De zangeres deelt het nieuws zondag via Twitter in een fragment uit haar biografie.

"Gewoon voor de lol, maar het hielp me door een mindere periode heen", aldus Carey over het werken aan het rockalbum. De zangeres licht niet toe waarom het een "mindere periode" was.

Volgens haar management heeft Carey alle nummers op Someone’s Ugly Daughter geschreven, geproduceerd en als achtergrondzangeres ingezongen. Ook was de zangeres verantwoordelijk voor de regie van de video bij Chicks nummer Demented.

Careys biografie The Meaning of Mariah Carey verschijnt op 29 september. In het boek zou de zangeres ook uit de doeken doen dat ze op twaalfjarige leeftijd gedrogeerd en mishandeld werd door haar oudere zus.