Ozzy Osbourne heeft tijdens de coronapandemie aan een nieuw album gewerkt, meldt NME zaterdag op basis van een interview op Radio.com.

In het gesprek vertelde Osbourne waar hij zich tijdens de lockdown mee bezig heeft gehouden. De 71-jarige muzikant liet weten te werken aan een opvolger van zijn in februari verschenen twaalfde studioalbum Ordinary Man.

"Het is waarom ik 's ochtends wakker word, het is de reden waarom ik hier ben", zei Osbourne. "Het maken van het vorige album heeft mijn leven gered. Het is beter dan de hele dag op mijn kont zitten wachten tot de verdomde pandemie voorbij is."

"Ik ben een rock-'n-rol­ler, ik kan maar beter een album gaan maken, dacht ik", vervolgt de oprichter van Black Sabbath. "Je hebt alle tijd van de wereld om het best mogelijke album te maken."

Een maand eerder vertelde de zanger aan The Mirror ondanks de ziekte van Parkinson "nooit met pensioen te gaan".

"Weet je wanneer ik met pensioen ga? Als ik ze een deksel op mijn kist kan horen spijkeren. En dan geef ik een toegift. Ik ben de 'Prince of Darkness'", zei hij toen.

Wanneer het nieuwe album zal verschijnen, is nog niet bekendgemaakt.