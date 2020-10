Acteur Vin Diesel, bekend van onder andere The Fast and The Furious, heeft vrijdag zijn eerste single uitgebracht. Het nummer Feel Like I Do is in samenwerking met Kygo gemaakt.

Het nummer was voor het eerst te horen in The Kelly Clarkson Show. Hier was de acteur ook te zien in een korte videoboodschap.

In de videoboodschap vertelt hij over het maakproces. "In een jaar waarin ik normaal gesproken op een filmset zou staan - wat natuurlijk nu niet mogelijk is - heb ik een andere creatieve uitlaatklep gevonden", aldus Diesel.

Het nummer is geschreven en geproduceerd door de Amerikaanse producer Petey Martin en werd uitgebracht door het platenlabel van Kygo, Palm Tree Records.