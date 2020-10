Zangeres Tabitha timmert al een tijd aan de weg en is niet meer weg te denken uit de Nederlandse hitlijsten. Afgelopen vrijdag verscheen haar nieuwe album Hallo Met Mij. Ze heeft voor het eerst een album onder haar eigen platenlabel uitgebracht. "Ik heb deze keer bijna alles zelf gedaan."

Tabitha was vorig jaar in Nederland de meest gestreamde vrouwelijke artiest. Ook in 2020 blijft haar muziek onverminderd populair. Een paar weken eerder bracht ze de single Hallo Met Mij uit en vrijdag volgde het gelijknamige album.

Voor het album met voornamelijk solonummers hield de zangeres zich bezig met het hele productieproces. Tabitha was betrokken bij het regelen van de financiën tot het schrijven en produceren van de nummers.

"Het was belachelijk veel werk. Maar doordat ik alles zelf deed, ben ik echt bij alles betrokken geweest. Dat was erg tof", aldus de zangeres.

'Dit album is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière'

De zangeres noemt het uitbrengen van Hallo Met Mij een "nieuw hoofdstuk" in haar carrière. "Ik ben klaar om mijzelf aan iedereen in Nederland te laten zien. De nummers zijn heel persoonlijk en ik wil dat anderen het gevoel krijgen: hé, ik ben niet alleen." De meeste nummers op het album schreef Tabitha zelf. "Als ik aan het schrijven ben voel ik me soms een heel ander mens", zo vertelt de zangeres.

Ze heeft ongeveer anderhalf jaar aan haar nieuwe album gewerkt. In die periode kreeg ook het coronavirus in Nederland voet aan de grond. Hierdoor bleven optredens achterwege, maar stilzitten heeft de zangeres niet gedaan.

'Ik denk altijd: we moeten het er maar mee doen'

"Ik ben positief ingesteld en denk altijd: we moeten het er maar mee doen. Toen ik door corona niet kon optreden, heb ik me vol op het album gestort. Dat betekende dus onder andere liedjes schrijven."

Hoewel op het nieuwe album voornamelijk solonummers staan, dook Tabitha ook met een paar andere artiesten de studio in. Zo werkte ze met BLØF-zanger Paskal Jakobsen aan het nummer Blijf Nog Even Hier en met rappers Glen Faria en Willem de Bruin aan Het Licht Gaat Uit.

Afgelopen donderdag presenteerde Tabitha in de Melkweg in Amsterdam haar album aan een kleine groep fans. "Door corona konden er helaas maar tien fans aanwezig zijn. Ik heb er nu vooral heel veel zin in om iedereen te laten horen waar ik allemaal aan heb gewerkt."