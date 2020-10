André Rieu heeft de kerstconcerten die hij aankomende december zou geven samen met het Johan Strauss Orkest geannuleerd. Dat meldt de violist vrijdag op zijn eigen Facebook-pagina.

Rieu vindt het niet verantwoord om de shows die op 19 en 20 december gepland stonden door te laten gaan. "Veiligheid gaat natuurlijk voor alles, en op dit moment kunnen wij niet optreden op de manier zoals u en wij dat zouden willen", zo stelt de violist.

In de Facebook-post blikt de violist terug op zijn eerdere kerstconcerten in MECC. "Ik herinner me de fantastische sfeer van vorig jaar, met zoveel romantiek en het plezier dat we samen hadden", aldus Rieu.

De concerten zijn een jaar opgeschoven. De shows staan voor nu gepland op 19 en 20 december 2021.