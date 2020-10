Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Broederliefde - Firi

Rapformatie Broederliefde bestaat tien jaar en trapt deze viering af met een zogenoemde maxi-single. De plaat bestaat uit twee nummers, waar Firi er één van is. Het nummer is een ode aan de vrouw. Broederliefde is al jaren een grote naam in de hiphopwereld en is voornamelijk bekend van hits als Jungle en Mi No Lob.

Sufjan Stevens - The Ascension

De Amerikaanse muzikant Sufjan Stevens heeft een nieuw album genaamd The Ascension uitgebracht. Met nummers als Video Game en Ativan is elektronische indiefolk op het album geïnspireerd op de onrust die momenteel in de wereld heerst. Stevens werd onder andere bekend door de muziek die hij maakte voor de bekende film Call Me By Your Name.

Tabitha - Wanneer Je Naar Me Lacht

Zangeres Tabitha was in 2019 de meest gedraaide, vrouwelijke artiest op Spotify. Haar populariteit is ook in 2020 niet afgenomen. De zangeres komt vrijdag met haar nieuwe zelfgeproduceerde album Hallo Met Mij. Eerder kwam al de gelijknamige single uit, maar nu is het hele album waaronder het nummer Wanneer Je Naar Me Lacht te beluisteren.

One Republic - Wild Life

De Amerikaanse band OneRepublic brak in 2007 voornamelijk door met het nummer Apologize, in samenwerking met Timbaland. Zo'n dertien jaar later maakt de band onder leiding van voorman Ryan Tedder nog steeds muziek en is er een nieuwe single: Wild Life. De single is rustiger dan de meeste nummers van de band.

