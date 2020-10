Sting is donderdagavond door prins Albert van Monaco geëerd voor zijn milieuactivisme, meldt The Hollywood Reporter donderdag. Dit gebeurde tijdens het vierde jaarlijkse Monte-Carlo Gala for Planetary Health.

Sting werd in het bijzonder geëerd voor zijn werk via de Rainforest Foundation, een stichting die de 68-jarige zanger in 1989 samen met zijn vrouw Trudie Styler en Franca Sciuto oprichtte. Met deze verering voegt hij zich in het rijtje van Leonardo DiCaprio (2017), Orlando Bloom (2018) en Robert Redford (2019).

Onder meer Helen Mirren, Kate Beckinsale, Andy Garcia, Leona Lewis, Maisie Williams, Johnny Depp, Sienna Miller, Rebel Wilson, Alton Mason, en Tommy Hilfiger waren bij het evenement aanwezig. Tijdens het gala moesten zij zich aan COVID-19-protocollen houden.

Over het al dan niet voortzetten van een evenement tegen de huidige achtergrond van een pandemie zei Prins Albert: "Door de huidige zorgen en gezondheidsproblemen hebben we er lang over nagedacht of we dit evenement wel of niet zouden houden. Maar de toewijding van alle individuen die betrokken zijn bij de bescherming van onze planeet en van jullie allemaal, hebben ons doen beslissen het evenement voort te zetten."



"Dat hebben we gedaan omdat de uitdagende situatie waarin we nu leven de milieucrisis niet moet ondersneeuwen. Onze gezondheid hangt af van de gezondheid van de omgeving waarin we leven. Daarom moeten we meer dan ooit onze inspanningen en acties voortzetten om onze planeet te beschermen voor toekomstige generaties."

Tijdens het gala werden diverse objecten en activiteiten geveild, waaronder een privédiner met Prins Albert, een gesigneerde Schiller-waterfiets met een persoonlijke waterfietsles van prinses Charlene van Monaco, een dubbeltenniswedstrijd met Novak Djokovic en Prins Albert en een Aston Martin V8 Vantage X Pack, waarvan er wereldwijd maar 36 zijn.